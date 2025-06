Roma, tentazione Kessié: ma c'è un doppio ostacolo

Getty Images

Anche il centrocampo verrà rinforzato.Ha voglia di lasciare la Saudi Pro League, ma l’operazione è tutt’altro che semplice.e con lui è ‘esploso’ nel mondo del calcio., insieme hanno vinto lo Scudetto nel 2022. Formerebbe una: le perdite economiche devono essere inferiori a 60 milioni nel triennio e il costo complessivo per la rosa (stipendi più ammortamenti) dovrà essere inferiore all’80% dei ricavi. Kessié dovrà necessariamente tagliarsi l’ingaggio.e rischierebbe di non avere a disposizione per un mese anche il centrocampista.

Cinque anni più tardi l’addio ai rossoneri per approdare al Barcellona dove però non è riuscito ad imporsi. Ora si trova all’Al-Ahli con una vecchia conoscenza della Capitale: Roger