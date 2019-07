Manolas al Napoli, Luca Pellegrini alla Juventus ed El Shaarawy in Cina: la Roma ha già incassato 76 milioni di euro dalle cessioni. Aggiungendo altri 7 milioni da trasferimenti minori, il club giallorosso conta di sfondare quota 100 milioni con Dzeko all'Inter. Senza dimenticare il caso Zaniolo e le possibili uscite di Nzonzi, Defrel e Olsen.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, gli obiettivi in entrata della Roma sono Veretout (Fiorentina), Brahimi (svincolato dal Porto) e Borini (Milan). In porta arriva lo spagnolo Pau Lopez dal Betis per 23 milioni più la percentuale di rivendita su Sanabria valutata 7 milioni. Caccia al difensore centrale: Mancini (Atalanta) favorito su Izzo e Nkoulou (Torino). Sul mercato estero seguiti anche Alderweireld (Tottenham), Bartra (Betis), Nedelcearu (Ufa), Guedes e Verissimo (Santos).