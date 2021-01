La sorprendente Roma di Fonseca, attualmente terza forza della Serie A, si sta muovendo sul mercato per un laterale offensivo. In attesa del ritorno di Zaniolo, non prima di aprile, il tecnico portoghese ha chiesto un giocatore che possa alternarsi con Pedro, Mkhitaryan e Pellegrini nel supportare Dzeko. Due i nomi in lizza per i bookmaker: Stephan El Shaarawy e Bernard. Entrambi classe ’92, farebbero carte false, per motivi diversi, pur di approdare a Roma. Il Faraone, che nella capitale ha vissuto il suo periodo migliore, secondo i quotisti Snai è vicinissimo a un ritorno vista la quota, come riporta Agipronews, a 2,00. Ma l’attaccante della Nazionale, attualmente di proprietà dello Shanghai Shenhua, dovrebbe rinunciare a una enorme fetta dei 16 milioni di stipendio: inoltre i cinesi vorrebbero monetizzare la partenza di El Shaarawy che invece spinge per liberarsi dal contratto con i cinesi. Se l’ex giocatore di Milan e Monaco conosce già la piazza, Fonseca ha un grande feeling con Bernard, suo ex pupillo allo Shakhtar Donetsk. L’esterno brasiliano, attualmente in forza all’Everton di Ancelotti, potrebbe entrare nell’affare Olsen: la formazione inglese, infatti, vorrebbe riscattare il portiere svedese abbassando così la quotazione del brasiliano. Per i betting analyst la reunion tra Fonseca e Bernard è tutt’altro che utopia, visto che si gioca a 3,00.