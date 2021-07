Al fianco di Mourinho era seduto il Gm Tiago Pinto, che ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sulla campagna acquisti. Le sue parole: "Oggi è un giorno felice per noi, sappiamo tutti che è il primo step di un cambiamento di mentalità. Ci aspettiamo tante cose buone nei prossimi tre anni. La carriera di Mourinho parla per lui ma voglio ringraziare Dan e Ryan Friedkin per l'opportunità di portarlo alla Roma. Poi vorrei ringraziare lui per la fiducia nel progetto e dire ai tifosi che questa settimana c'è stata un'energia buona a Trigoria".



C’è un limite di budget?



Abbiamo fatto insieme un’analisi della squadra, sappiamo tutti quello di cui abbiamo bisogno e che è un mercato difficile. Stiamo lavorando ogni giorno per trovare la giusta soluzione. Abbiamo fatto l’analisi della squadra e sicuramente a fine mercato avremo una squadra degna di Mourinho.