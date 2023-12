Prima di Roma-Sheriff Tiraspol, ultima gara del gruppo G di UEFA Europa League, ha parlato il general manager giallorosso Tiago Pinto a Sky Sport.



MERCATO - "È chiaro che siamo un po' in difficoltà in difesa. Smalling ha avuto un problema e vediamo quando ritornerà. Non c'è una data, perché comunque è un infortunio un po' delicato e difficile. Kumbulla si sta allenando con la squadra. Ndicka andrà in Coppa d'Africa quindi siamo veramente in difficoltà. Quindi ovviamente nel mercato dovremo far qualcosa. Lo ha detto anche Mourinho. Siamo allineati. Abbiamo tanti paletti del Fair Play Finanziario e dovremo coniugare parte sportiva con quella economica. Dovremmo far qualcosa sul mercato".



MOU - "Se ci sarà un incontro Mourinho-proprietà? Sono situazioni interne, non ne parleremo mai. Come per Mou, anche nella mia testa è tutto chiaro. Girone? Sarà difficile arrivare primi. Non sono bugiardo: vorrei evitare il Benfica. Se li prendessimo, vorrei vincere".