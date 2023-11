Romelu Lukaku vuole dire addio al Chelsea la prossima estate e ha trovato anche una via d’uscita: c’è un accordo con il club londinese per una valutazione che non supererà i 38 milioni di euro. Tiago Pinto, general manager della Roma, sta lavorando per ottenere uno sconto, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com.