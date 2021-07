, general manager della, si ferma a parlare coi tifosi, tra un selfie e un autografo, fuori dalle mura di Trigoria. Queste le parole del dirigente portoghese dei giallorossi: "​Il mercato? Va bene il mercato.Chi volete voi?”. E i tifosi chiedono a gran voce Mauro Icardi. “Icardi?”. E resta senza parole. Poi un altro tifoso chiede il ritorno di Francesco Totti, questa la risposta: "Abbiamo volontà diverse".Sorridente, disponibile,, terzino sinistro del Palmeiras, che vestirà giallorosso per circa 10 milioni di euro più bonus. Con i capitolini che quindi prendono il sostituto di Spinazzola, fuori per i prossimi 7 mesi: nazionale uruguaiano, campione in Libertadores con il Palmeiras, era stato seguito anche dal Milan lo scorso gennaio.