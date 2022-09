Tiago Pinto, gm della Roma, ha parlato prima della conferenza stampa di presentazione di Belotti: "Siamo qua per presentare Belotti, anche se si è già visto in campo contro il Monza e ha quasi segnato. Portare qua un giocatore italiano, della Nazionale, ci ha permesso di migliorare la nostra rosa. Ma è importante dire anche che il modo e l'atteggiamento di Andrea durante questo periodo sono stati importanti, la sua voglia di venire alla Roma era nota. Non devo parlare di lui come giocatore, ha segnato 100 gol in Serie A, per me però è importante portare giocatori che sentono la maglia e vogliono giocare per questa squadra e per questo progetto. Andrea è un esempio di questo, so che sarà felice a Roma".