Il gm della Roma Tiago Pinto ha parlato così del nuovo acquisto giallorosso Mady Camara, in occasione della sua presentazione: "Avete visto Camara, con tante partite ravvicinate non abbiamo avuto il tempo giusto per fare la presentazione, ma abbiamo avuto l'infortunio di Gini e abbiamo avuto la capacità di trovare la soluzione giusta per la squadra e per portare più alternative al tecnico. Penso che per Mady sia una sfida importante, ha dato una buona risposta e penso che ci aiuterà fino a fine stagione dentro e fuori dal campo".