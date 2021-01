Inizia oggi l’era di Tiago Pinto. Nel giorno in cui si apre ufficialmente il calciomercato, il nuovo gm della Roma è sbarcato nella capitale con il volo TP 844, partito da Lisbona alle 12 italiane e atterrato alle 14.26. “Felice di essere qui, parleremo più avanti“, queste le poche battute strappate al portoghese nonostante la mascherina a coprirgli parte del volto. Pinto è salito successivamente su un van messo a disposizione dalla società e si è diretto subito a Trigoria. Ad aspettarlo il Ceo Guido Fienga e Paulo Fonseca, con cui fino a oggi si era potuto confrontare solo in videocall. Ufficialmente in carica dal primo gennaio, il portoghese è pronto a prendere in mano la direzione dell’area sportiva della Roma, affiancato da Morgan De Sanctis che mantiene la carica di direttore sportivo. Mercoledì a Crotone il suo esordio al fianco della squadra. Lo sbarco a Roma di Pinto era previsto inizialmente per il 2 gennaio, ma il Covid-19 che l’ha tenuto in isolamento quasi due settimane ha ritardato il suo arrivo