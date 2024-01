Roma, Tiago Pinto: 'E' il mio ultimo derby, non mi vedo dall'altra parte. E sul mercato...'







Il general manager della Roma Tiago Pinto, intervenuto a Mediaset, ha parlato prima del derby contro la Lazio valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.



SENSAZIONI - "Una partita che è una finale. Quando giochi una sfida di questa importanza, è emozionante e allo stesso tempo un po' stressante. Vogliamo fare il meglio per andare avanti e dare una soddisfazione ai tifosi".



ULTIMO DERBY - "Sarà sicuramente l'ultimo, non mi vedo dall'altra parte o a fare altri derby. Speriamo che possiamo vincere, ma questo non c'entra nulla con i giocatori. Loro sono concentrati sulla partita, il mio futuro non è importante".



FUTURO ROMA - "E' una riflessione da fare più avanti. Oggi è una partita importante, siamo contenti che questi personaggi siano dalla nostra parte e pensiamo a fare di tutto per vincere".



LAZIO - "A me quello che mi preoccupa è una partita con una tensione elevata. E' la partita stessa: l'importante essere concentrati e fare il meglio per andare avanti".



MERCATO - "Sono stato chiaro: abbiamo reagito prendendo un difensore centrale, ora con i paletti che abbiamo dobbiamo aspettare che esca qualcuno per poter fare qualcosa".