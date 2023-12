Le parole di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Fiorentina. "Saremo soddisfatti se dopo la partita avremo i tre punti, oggi è una partita importante contro una grande squadra con grande allenatore e grandi allenatori. Sono state sempre partite interessanti con la Fiorentina, vogliamo assolutamente vincere davanti ai nostri tifosi".



Dopo l'incontro con Chiné cosa vi aspettate?

"La giustizia sportiva è in buone mani, penso che il Procuratore ha dimostrato sempre che non guarda in faccia nessuno. Abbiamo avuto un confronto importante, la società ha fatto vedere che stiamo avendo l'atteggiamento giusto in questa stagione. Il mister in questa stagione ha elogiato gli arbitri e sono solo state fraintese le sue parole. Lui non ha voluto offendere nessuno, l'allenatore e la società sono uniti".



Quando si parlerà della Roma della prossima stagione?

"Questa domanda l'avete fatta ieri a Mourinho, adesso pensiamo a vincere la partita".