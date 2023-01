Tiago Pinto, ds della Roma, parla così a DAZN prima della partita contro la Fiorentina: “Oggi sarà una partita difficile contro una grande squadra, che non ha iniziato bene ma si è ripresa. Sono soddisfatto di quanto fatto da noi in questo gennaio e sono convinto che arriveranno cose buone per noi nel futuro”.



Come sta Zaniolo?

“Nicolò ha un problema gastrointestinale e febbre, domani sarà visitato”.



I fischi l’hanno scosso?

“I problemi che ha non c’entrano con i fischi”.



Come giudica la presa di posizione di Mourinho su una Roma non da Champions?

“Lui non commenta le mie parole e io faccio lo stesso per le sue. Il nostro rapporto è tale che se c’è qualcosa da commentare lo facciamo a Trigoria”.



Shomurodov e Karsdorp possono partire anche in prestito?

“Mancano due settimane, il mercato in Italia è un po’ fermo per tutti i club, vediamo cosa succederà. Ci sono paletti e cose alle quali sottostare ma vogliamo essere creativi per trovare le migliori soluzioni”.