Incontro a Trigoria con vista sul mercato. Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, è arrivato in mattinata nel centro sportivo della Roma per incontrare il centrocampista e sincerarsi delle sue condizioni ma non solo, come riferisce Gianlucadimarzio.com, è stata l'occasione anche per parlare a quattr'occhi con il general manager giallorosso Tiago Pinto del futuro dei suoi assistiti.



IPOTESI RINNOVO - Per entrambi si discute la possibilità di estendere i contratti. Entrambi scadono nel 2024, ma l'intenzione della Roma è quella di blindare due pezzi chiave della rosa con un adeguamento degli ingaggi e un prolungamento oltre quella data. Per Cristante, ma anche per Mancini che nelle ultime settimane è finito nel mirino di Chelsea e Manchester United.