Proseguono i dialoghi tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Oggi c'è stato un nuovo incontro tra Tiago Pinto e l'agente Vigorelli per discutere sul futuro: la società giallorosa ha ribadito la propria linea, in caso di cessione l'obiettivo è di monetizzare al massimo (60 milioni di euro) quindi senza introdurre contropartite tecniche nell'affare. Su Zaniolo continua a lavorare la Juventus, che tra prestito, riscatto e bonus non vorrebbe andare oltre i 45-50 milioni.