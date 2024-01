Roma, Tiago Pinto: 'L'addio a fine mercato non cambia niente. Clausola di Dybala? Possiamo stare tranquilli'

Tiago Pinto, dopo l'annuncio arrivato in settimana sull'addio alla Roma a fine mercato, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:



L'ATALANTA - "L'Atalanta è una grande squadra, molto ben allenata e un competitore per la Champions. Non possiamo pensare a mercoledì, ma solo a questa partita che volgiamo vincere".



HUIJSEN - "Avevo spiegato abbastanza bene che, se volevamo fare un giocatore abbastanza velocemente, dovevamo farlo rispettando i paletti che abbiamo e abbiamo fatto Huijsen. Abbiamo sempre operato con molta creatività e continueremo. Vediamo, mancano ancora tanti giorni".



ADDIO ALLA ROMA - "Noi come società le grandi decisioni strategiche le abbiamo fatte sempre così. Mourinho è stato annunciato con mesi d'anticipo, così come altre cose. E' così che si lavora, era una decisione presa da tempo e abbiamo deciso di fare così piuttosto che rispondere tutti i giorni. Stiamo lavorando comunque al 100%, non cambia nulla".



LA CLAUSOLA DI DYBALA - "E' quasi un divertimento. Quando l'abbiamo preso il 15 di luglio, la prima cosa di cui si parlava era la clausola di Dybala. Mai dire mai, ma possiamo stare tranquilli".