Il direttore generale della Roma, Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan anche delle situazioni legate al futuro di Karsdorp e Smalling. Il primo è pronto all'addio, il secondo è in scadenza e tratta il rinnovo con l'Inter interessata sullo sfondo.



IL MILAN - "Oggi è una sfida difficile contro la squadra campione d'Italia. È una grande sfida per noi, con la responsabilità di sapere che giochiamo una partita difficile, ma con l'ambizione di fare risultato"



KARSDORP - "Oggi non è il giorno giusto per parlare di mercato. Ci siamo incontrati con il giocatore e i suoi procuratori per trovare una soluzione"



SMALLING - "Smalling è titolare e farà una grande gara. La nostra volontà è quella di continuare, A tempo debito sistemeremo la questione".