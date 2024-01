Roma, Tiago Pinto: 'Le grandi squadre ripartono subito. Mercato? Testa alle uscite'

Redazione CM

Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Milan, match valido per la 20ª giornata di Serie A in programma a San Siro alle 20.45: "Ovvio che dopo un'eliminazione e una sconfitta nel derby non è facile recuperare, ma sapevamo che avevamo tutte sfide difficili e le grandi squadre ripartono subito. Siamo qua con motivazioni e speriamo di dare una buona risposta contro una grande squadra".



RENATO SANCHES VIA E SOYUNCU IN? - "Si parlava del difensore prima di Dean e ancora continuiamo con il difensore. Huijsen ha fatto una grande partita all'esordio, poi ha fatto una buona partita oltre al rigore. Quello che continuo a dire è che ci sono situazioni da sistemare fino alla fine del mercato, ma ora il nostro focus è più sulle uscite che sulle entrate".



LA SOCIETA' DARA' FIDUCIA A MOURINHO? - "Dobbiamo concentrarci sul presente, il futuro si vedrà nel momento giusto con le persone giuste. Nella mia posizione preferisco non rispondere".



RUI PATRICIO FUORI E GIOCA SVILAR - "Sono due buoni portieri, il mister ha scelto così e noi siamo tranquilli".