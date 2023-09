Tiago Pinto ha analizzato la cessione di Nemanja Matic al Rennes: "È una situazione che mi dispiace, non me l'aspettavo. Le ultime due settimane di Nemanja... In queste cose sono un po' diverso da voi, io prendo il lato positivo e poco tempo dopo siamo riusciti a prendere Paredes, campione del Mondo, e dobbiamo andare avanti. Se un giorno Matic vuole spiegare può farlo, ma non voglio perdere energie, non merita molte più parole".