Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Red Bull Salisburgo: "Noi in Europa sappiamo perfettamente che non possiamo sbagliare, la scorsa settimana abbiamo giocato bene e loro segnato nell'unica occasione avuta. Più si va avanti, più le squadre sono pericolose e il livello dell'Europa League è molto alto. Noi, però, vogliamo andare avanti. Dybala? Era un po' in dubbio, ma alla fine è in campo: gli undici che iniziano sono importanti, così come subentra".



Come vede la squadra?

"Quando noi parliamo di tempo parliamo della crescita della squadra, rispetto allo scorso campionato abbiamo sei punti in più e stiamo vivendo questa fase dell'Europa League. Nell'ultima gara abbiamo vinto cambiando 5-6 giocatori".