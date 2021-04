Il General Manager della Roma Tiago Pinto ha parlato prima del match contro il Manchester United, ai microfoni di Sky:



Cosa si aspetta stasera?

"E’ una partita importante per noi, per la Roma, il calcio italiano. Ci aspettiamo una partita difficile, siamo qui per fare un buon risultato":



Su Fonseca

"E’ un professionista, anche quando non ero qua, ha fatto una grande lavoro per la Roma. Oggi non è il giorno di pensare al suo futuro, pensiamo ai 90 minuti, è un leader ed è il primo a fare questo".