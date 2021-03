La Roma ha messo gli occhi sull’astro nascente brasiliano Kaio Jorge. Già protagonista con l’Under 17 verdeoro, con cui ha vinto il mondiale di categoria nel 2019, in patria il talento del Santos è considerato il nuovo Neymar, e in questa stagione ha segnato 4 gol nel Brasileirao e ben 5 in Copa Libertadores.

I giallorossi devono vincere la concorrenza di Arsenal, Atletico Madrid e Milan.