Roma, Tiago Pinto: 'Sono stati giorni difficili. Futuro? Ho già deciso, mi spiace per De Rossi'

Intervenuto a DAZN, il ds della Roma Tiago Pinto ha parlato del suo futuro: “Sono stati giorni difficili, non è facile prendere queste decisioni. Non conosco nessuno che gode in questi momenti ma la società ha deciso così. Durante questi giorni abbiamo fatto il nostro meglio per mettere la squadra a disposizione del nuovo allenatore. Dobbiamo guardare avanti, era il momento giusto per fare cambi: o discutiamo tutti i giorni sulle scelte o guardiamo avanti cercando di raggiungere i nostri obiettivi".



FUTURO - “Il mio futuro è deciso, personalmente l’ho presa da tanto tempo. Mi spiace molto per Daniele De Rossi, abbiamo un buon feeling ma fino al mio ultimo giorno gli sarò sempre vicino, come ho fatto con tutti gli allenatori”.