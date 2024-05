Roma, Tiago Pinto: 'Voglio bene a Renato Sanches, può ancora dare molto al calcio. A Roma mi criticano per averlo preso'

50 minuti fa



Tiago Pinto, ex gm della Roma, ha parlato del suo pupillo Renato Sanches ai microfoni della Federcalcio portoghese.



AFFETTO - “Ha un problema di mancanza di fiducia a causa dei tanti infortuni. Quando si hanno i problemi fisici che ha vissuto lui, si perde la fiducia in sé stessi. Serve che trovi il club giusto. Deve trovare il progetto adatto, lavorare con le persone giuste. Può ancora dare molto al calcio. Ancora oggi a Roma mi criticano per averlo preso; le cose non sono andate bene, ma il mio affetto nei suoi confronti rimane, insieme alle aspettative“.