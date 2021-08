La Roma prova a stringere. Dopo l'addio di Edin Dzeko, partito questa mattina alla volta di Milano, i giallorossi tentano di chiudere per un nuovo bomber. Il profilo individuato è quello di Tammy Abraham, inglese classe 1997 del Chelsea. Poco dopo le 13, il dg Tiago Pinto è volato verso la capitale inglese per provare a dare un'accelerata alla trattativa. C'è già l'accordo tra i club sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro e riscatto intorno ai 35.



DIPLOMAZIA - Ancora da convincere totalmente, invece, il giocatore, attratto dall'ipotesi di restare in Premier League. Sul piatto c'è un'offerta dell'Arsenal, pronto a sfidare la Roma, che sul piatto ha messo 4 milioni a stagione. Ecco perché Tiago Pinto ha scelto di mettersi in viaggio personalmente: nelle prossime ore è in programma un incontro con gli agenti del giocatore per convincere le parti. Dopo l'addio di Dzeko, la Roma progetta il suo futuro...