Intervistato da Sky Sport dopo il sorteggio di Europa League, il ds della Roma Tiago Pinto ha parlato anche del brutto infortunio di Wijnaldum: "Sono state 24 ore veramente difficili da gestire. Ci siamo impegnati tutti, io come ds e tutta la società, per prendere Gini. In due settimane si è inserito benissimo qui, sembrava fosse a Roma da un anno. Il suo infortunio è stata una vera sfortuna, ma lui ha risposto col sorriso ed è stato il primo ad approcciarlo nel modo giusto. Penso che sarà il nostro grande rinforzo di gennaio. Lo abbiamo preso per tutta la stagione e lo aspetteremo",