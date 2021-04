Nel clima teso che c’è in casa Roma si aggiunge la situazione di Bruno Peres. Così la Gazzetta dello Sport: “I tifosi hanno gradito poco, e non solo loro, i video della fidanzata di Bruno Peres che ha raccontato, con il brasiliano, la loro Pasqua a cinque stelle (con Jacuzzi) in uno degli hotel più belli di Roma. “Il sorriso non ce la toglie nessuno”, hanno detto entrambi. Di certo oggi a Trigoria il sorriso lo avevano davvero in pochi”. Un comportamento che non è andato giù a tifosi e società.