Oggi il titolo della Roma è schizzato a +10,8% ed è stato sospeso per eccesso di rialzo. E’ bastato questo per far sognare i tifosi che in serata attendevano un annuncio in stile Mourinho. Da Trigoria fanno sapere che non c’è nulla di anomalo perché ieri il titolo aveva perso molto e oggi si è riallineato. In realtà, però, sembrano esserci novità all’orizzonte sul tema main sponsor. Il rapporto con Qatar Airways è infatti in imminente scadenza e in queste settimane i Friedkin hanno intavolato diverse trattative. Dopo New Balance potrebbe essere imminente l’arrivo di un altro grande marchio in attesa di Toyota e l’arrivo di Mourinho sembra aver dato l’accelerata necessaria. Particolarmente interessate Fly Emirates ed Etihad, ma anche Samsung che potrebbe diventare “sponsor tecnologico”.