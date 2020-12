Gianmarco Tognazzi, che interpreterà Luciano Spalletti nella Serie Tv dedicata a Francesco Totti, parla a la Repubblica del lavoro svolto per raccontare il leggendario capitano della Roma: “È la storia di un grande campione, un idolo dentro e fuori dal campo e delle sue contraddizioni. La narrazione va oltre il racconto delle gesta sportive, prova a raccontare il tema dell’identità. Totti è ancora oggi la bandiera di un’intera città. E lo dico da sfegatato milanista”.



SU SPALLETTI - “Sono un po’ prolisso anch’io, nel parlare, quindi lo capisco e in questo forse ci somigliamo. E poi, nella folta capigliatura. Se l’ho incontrato per prepararmi al ruolo? o, quello che ho cercato di fare è stato attenermi al copione. E poi non volevo farne un’imitazione. Mi sono limitato a qualche tratto davvero necessario: la toscanità, il modo di camminare. Non ho nemmeno avuto bisogno di stare a rivedere tutte le sue interviste perché me le ricordavo. Penso sia un eccellente allenatore e mi ha sempre fatto simpatia”