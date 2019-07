Tor di Valle scelta come zona di trasbordo per i rifiuti? E' quanto rivela Marco Visconti, dirigente e delegato all'Ambiente di Fdi: "Nel documento di sintesi sui rifiuti, pervenuto ieri in Campidoglio risulta, tra le aree individuate per il trasbordo, quella di Tor di Valle, la stessa su cui è ancora in progetto la costruzione dello stadio". Visconti continua: "È vergognoso tentare di fare uscire dalla finestra progetti che, come quello dello Stadio, hanno compiuto un iter interminabile per entrare dalla porta principale. Fratelli d'Italia -conclude Visconti- ha già presentato un accesso agli atti per andare in fondo a questa vicenda"