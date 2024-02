Roma-Torino, De Rossi: 'Dybala? Vi spiego la teoria sui campioni'

Daniele De Rossi è contento della vittoria della sua Roma contro il Torino, tre gol di Dybala e -2 dal quinto posto occupato dall'Atalanta. Nel post partita l'allenatore giallorosso ha commentato così la partita: "Al momento del gol ho detto a Huijsen che non avrebbero mollato, e così è stato - ha detto a Dazn - Mi piace soffrire, ma queste sono partite da uccidere; nel finale potevamo gestirla meglio".



DYBALA - "In questo sport i campioni sono decisivi, nessuno dovrebbe mai mettere in dubbio questa teoria. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma abbiamo fatto anche cose buone creando occasioni. Nel primo tempo c'è stato equilibrio, quel gol subito subito dopo il nostro avrebbe ammazzato chiunque".



L'ANALISI TATTICA - "Costruivo a 4 perché volevo portare fuori i loro quinti per creare un po' di spazio alle loro spalle. Avevo chiesto a Mancini, N'Dicka e Smalling di alzarsi molto. Queste sono squadre che ti pressano a uomo, i loro centrocampisti sono sempre attenti a mantenere la marcatura a uomo, mentre i loro attaccanti si dimenticano di seguire sempre l'uomo. Quindi così potevamo creare una superiorità".