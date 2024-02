Roma-Torino, Karsdorp neanche in panchina: il motivo

La Roma ospita il Torino all'Olimpico nella 26esima giornata di Serie A. Una partita importante per le ambizioni europee delle due squadre: da una parte i giallorossi possono accorciare sull'Atalanta portandosi a -2 e tenere il passo del Bologna nella corsa Champions League, dall'altra i granata sono in striscia positiva e vogliono allungarla per tenere vivo il sogno di un piazzamento europeo.



L'UNDICI TITOLARE - Daniele De Rossi ha sorpreso con le sue scelte di formazione, ritorno alla difesa a tre con Chris Smalling titolare, Lorenzo Pellegrini regolarmente in campo e in attacco con Paulo Dybala c'è Sardar Azmoun, schierato al posto di Romelu Lukaku.



KARSDORP NON CONVOCATO - Non c'è Rick Karsdorp sulla fascia destra, sostituito da Rasmus Kristensen, ma a fare notizia è l'assenza dell'olandese dai convocati: non va neanche in panchina.



PERCHE' KARSDORP NON VA NEANCHE IN PANCHINA - Il motivo? Secondo quanto riferito da Sky Sport, Karsdorp è alle prese con un risentimento muscolare rimediato durante il ritorno dei playoff di UEFA Europa League contro il Feyenoord, per questo De Rossi ha preferito non rischiare e non convocarlo.