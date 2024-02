Roma-Torino, le formazioni ufficiali: la scelta su Dybala e Lukaku, gioca Gineitis

Roma e Torino si affrontano nel posticipo della 26esima giornata di Serie A (calcio d'innizio ore 18.30).



I giallorossi, reduci dal trionfo ai calci di rigore contro il Feyenoord nei playoffi di UEFA Europa League, cercano tre punti per accorciare sull'Atalanta e tenere il passo del Bologna nella corsa a un posto in Champions League.



I granata, invece, vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo per alimentare il sogno di un piazzamento europeo.



Daniele De Rossi torna alla difesa a tre con Mancini e N'Dicka ai lati di Smalling, Kristensen e Angeliño sulle fasce. Riposa Lukaku, Azmoun guida l'attacco.



Ivan Juric risponde con Gineitis dal 1' in mediana, Vlasic alle spalle di Sanabria e Zapata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, N'Dicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Azmoun.



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.