La Roma di Fonseca per scavalcare Sassuolo e Napoli e portarsi al terzo posto in classifica, a braccetto della Juventus; il Torino di Giampaolo per cercare punti in ottica salvezza: questi i temi del posticipo della tredicesima giornata di Serie A, che vedrà anche la sfida tra Edin Dzeko e Andrea Belotti, 9 per eccellenza.



Il Gallo è stato cercato dalla Roma quando il bosniaco sembrava a un passo dal vestire la maglia della Juventus; il bosniaco è però rimasto, come succede ogni estate, rendendo vane i rumors di mercato dei quali è protagonista ogni anno: da loro, soprattutto da loro, passano le forte di granata e giallorosso.



Roma-Torino (alle 20.45, in nda su Saky Sport 202, 251)



Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.



Torino: Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Gojak, Rincono, Linetty, Ansaldi; Lukic; Belotti.