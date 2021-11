è il match delle 18 della domenica della 14esima giornata dicercano tre punti che in casa in campionato mancano dal 2-0 sull'Empoli del 3 ottobre. Dopo quel match, per la Roma, fra le mura amiche, sono arrivati lo 0-0 con il Napoli e la sconfitta con il Milan. Un successo, per i padroni di casa, quinti in classifica con 22 punti, sarebbe fondamentale per tenere nel mirino l'Atalanta, quarta a 28 punti. Dall'altra parte, c'è, che nell'ultimo mese ha alternato tre vittorie casalinghe a due sconfitte esterne (con Spezia e Milan) e che cerca punti preziosi per guadagnare posizioni in classifica (che prima della gara odierna vede i granata a quota 17 punti). Per quanto riguarda, quella di oggi è ladella storia, la 96esima in casa dei capitolini. Il bilancio a Roma parla di 56 vittorie per i padroni di casa, 20 pareggi e 19 successi per il Torino.risale al 17/12/2020, con la vittoria della Roma per 3-1, con i gol di Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini per i giallorossi e di Belotti per i granata. Oggi tutti in campo alle 18, arbitra: Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, El Shaarawy; Mkhitaryan, Abraham, Zaniolo.: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.​