Si chiude stasera, con la, la dodicesima giornata di Serie A. All'Olimpicoper provare a sorpassare in un colpo solo Sassuolo e Napoli ePer il Torino, in piena crisi e relegato all'ultimo posto in compagnia del Crotone, è l'ennesimo appuntamento da non sbagliare. I tre ko maturati nelle ultime quattro giornate hanno messo in bilico anche il futuro del tecnico Marco Giampaolo, a dispetto delle ripetute rassicurazioni del presidente Cairo.