Roma-Torino, MOVIOLA LIVE: Sazonov su Azmoun, rigore ok

Roma e Torino si affrontano allo Stadio Olimpico in uno dei due posticipi della 26esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18.30, arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ROMA – TORINO Lunedì 26/02 h. 18.30



Arbitro: Sacchi

Assistenti: Di Iorio - Cecconi

Quarto ufficiale: Ayroldi

VAR: Paterna

AVAR: Di Bello



PRIMO TEMPO



44' - Buono il gol del Torino: Bellanova, autore dell'assist per Zapata, è in posizione regolare come confermato anche dal VAR.



45+1' - Intervento in ritardo su Ricci, ammonito N'Dicka.



41' - Rigore per la Roma: ingenuità di Sazonov che colpisce la caviglia di Azmoun, decisione corretta.



33' - Pestone di Ricci dietro la caviglia di Dybala, giallo per il centrocampista del Torino.



23' - Ammonito Lazaro per una trattenuta a Mancini.