Il caso della direzione arbitrale di Roma-Torino e dell'espulsione comminata a Singo, che ha visto coinvolto il direttore di gara Rosario Abisso da Palermo, sta scatenando più di una polemica con la palla del j'accuse che rimbalza senza sosta fra Torino, dove si registra la furia del presidente Cairo, e Roma, dove il popolo romanista difende l'operato del fischietto siciliano. Ma cosa ne pensano i vertici arbitrali? A differenza di altri episodi occorsi nel corso della stagione, l'operato di Abisso non è stato ritenuto da matita rossa.



ERRORE SI', MA NON GRAVE - Sulla direzione arbitrale di Abisso l'Aia è convinta che la gestione dei cartellini in quella fase della partita è stata sbagliata, ma non è un errore tecnicamente grave. Se non fosse stato il secondo cartellino giallo, sarebbe stato un fallo da giallo. Per questo mentre avevano fermato Maresca perché non aveva espulso Obiang in Roma-Sassuolo e quello era un fallo grave da rosso, l'episodio di Singo non è stato valutato allo stesso modo.



SARA' DESIGNATO - Abisso era già stato designato come quarto uomo in Sassuolo-Milan e non è stato fermato, anzi è stato confermato e secondo quanto appreso da Calciomercato.com sarà confermato anche nel turno del 22 e 23 gennaio, non è detto come primo arbitro in Serie A, ma sarà comunque designato. Non una bocciatura insomma, al contrario, una conferma che i vertici dell'Aia lo tengono in considerazione.