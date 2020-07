ll Torino sogna Schick e la Roma vorrebbe un portiere come Sirigu. Dopo aver ottenuto la salvezza matematica al termine di una stagione decisamente complicata, i granata pensano già alla prossima sessione di calciomercato, con il nuovo ds Davide Vagnati. Tra i tanti obiettivi del presidente Cairo ci sarebbe anche Patrik Schick. L’attaccante ceco rientrerà dal Lipsia alla scadenza del prestito fissata il 31 agosto, con il giocatore che vorrebbe restare in Bundesliga, ma a mancare è l’accordo tra la Roma e il club della Red Bull. Per questo si potrebbero aprire altri scenari per Schick. Nell'affare potrebbe rientrare appunto Salvatore Sirigu vista la bocciatura di Pau Lopez. A 33 anni, però, il cartellino del portiere vale meno di 20 milioni.