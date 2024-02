Roma-Torino, Smalling torna titolare 178 giorni dopo

A volte, ritornano. Chris Smalling di nuovo titolare nella Roma. La scelta di Daniele De Rossi è per il posticipo della 26a giornata di Serie A all'Olimpico contro il Torino. Il difensore inglese è pronto per riprendersi l'abbraccio dei tifosi giallorossi, oggi ritrova una maglia da titolare 178 giorni dopo l'ultima volta. Nel 3-0 al Frosinone nella scorsa settimana era entrato negli ultimi dieci minuti al posto di Angelino, ora si è ripreso il posto dall'inizio che mancava dalla gara con il Milan del 1° settembre scorso.



RINNOVO SMALLING - Chris Smalling con la Roma ha un contratto in scadenza a giugno 2025. L'ex Manchester United ha rinnovato l'estate scorsa prima dell'inizio del campionato, quest'anno ha giocato le prime tre partite di campionato prima di farsi male e non vedere più il campo. A gennaio si era parlato di un possibile addio ai giallorossi ma non c'era nulla di concreto, tra un anno potrebbe lasciare la Roma a zero ma al momento non c'è nessun incontro in programma per discutere del rinnovo. Per Smalling ora deve parlare il campo, dopo un lungo calvario ora sta bene ed è a disposizione dell'allenatore. Che contro il Torino l'ha rilanciato titolare.