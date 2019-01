Il Liverpool è primo in classifica e buona parte del merito va anche alle parate di Alisson, arrivato la scorsa dalla Roma per circa 72 milioni di euro. L’affetto e l’amore per la Capitale non sono comunque svaniti e lo dimostra la foto postata su Instagram che ritrae il portiere brasiliano in vacanza a Roma. Alisson ha approfittato della pausa in campionato per trascorrere qualche giorno in Italia. “Sempre bello stare qui“, il messaggio del portiere verdeoro sui social.