Tra i tanti giocatori in prestito, la Roma dovrà gestire soprattutto la questione Defrel. ​L'attaccante franco marticano, acquistato due stagioni fa per 23 milioni, non sarà acquistato dalla Sampdoria. Quasi certamente sarà poi rivenduto come riporta il Tempo: occhio alla Spal che già a gennaio lo aveva cercato. Per quanto riguarda Luca Pellegrini la volontà del Cagliari sarebbe quella di tenerlo per un altro anno, ma appare improbabile che la Roma non lo riporti alla base dopo un’esperienza al momento positiva.