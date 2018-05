A Champions ormai conquistata Di Francesco e Monchi intensificheranno gli appuntamenti per costruire la nuova Roma. In attacco, oltre a Ziyech e Balotelli, è tornato a circolare il nome di Domenico Berardi pallino del tecnico che lo ha allenato al Sassuolo e autore del gol contro l'Inter che ha regalato ai giallorossi la matematica qualificazione in Europa. La stagione non esaltante dell'attaccante ha fatto abbassare il prezzo e considerati i buoni rapporti tra Roma e Sassuolo la trattativa non è così complicata.