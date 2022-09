Diogo Dalot è uno dei nomi più accostati alla Roma negli ultimi mesi. Il terzino portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2023, anche se il Mancester United ha un’opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. Secondo quanto riportato da manchestereveningnews.co.uk, infatti, il club inglese vorrebbe esercitare l’opzione entro gennaio, poiché il laterale ex Milan ha convinto ten Hag ed è spesso impiegato dal tecnico. Diverse squadre interessate in Europa, su tutte Atletico Madrid, Barcellona, Juventus e proprio la Roma.