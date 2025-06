Roma, torna di moda Scamacca: l'Atalanta lo valuta 25 milioni

Calciomercato

Il calciomercato inizia a scaldarsi a Trigoria e la Roma vuole essere assoluta protagonista della sessione estiva per regalare a Gasperini una rosa competitiva e che possa dare il meglio su tre fronti. L’allenatore ha chiesto 4/5 acquisti e un investimento sicuramente verrà fatto in attacco. Una situazione da monitorare è quella legata a Gianluca Scamacca. Il centravanti ha voglia di tornare nella Capitale. Nell’estate del 2023 era stato a un passo dal vestire di nuovo la maglia giallorossa. Il classe '99 infatti è cresciuto a Trigoria ma non ha mai esordito con la prima squadra. Conosce bene Gasperini e i due hanno parlato in occasione del matrimonio del giocatore di settimana scorsa. L’anno scorso lo ha passato ai box a causa della rottura del crociato, ma ora è pronto per rimettersi in pista. Il costo è di circa 25 milioni di euro e l’Atalanta non chiude ad un eventuale cessione.

L’inglese ha offerte in Turchia e in Inghilterra e può fare al caso dell’Everton (secondo club dei Friedkin).In dubbio anche l’ucraino, ma ad oggi non sono arrivate richieste ufficiali salvo un timido interesse del Betis. Shomurodov può rimanere come riserva e ha mandato un messaggio a Gasperini dal ritiro della nazionale: “Sono pronto”.. Il primo era stato richiesto da Gasp anche all’Atalanta e la Roma aveva chiesto informazioni a gennaio. La punta del Lecce ha aperto ad un suo addio al club: “Sono vicino ad andare via”. Anche per loro si parte da 25 milioni di euro. Prezzo che però può abbassarsi con l’inserimento di qualche contropartita. All’Udinese, per esempio, piace Baldanzi.