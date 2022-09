La Roma è tornata in campo quest'oggi per preparare la sfida contro l'Inter in programma il prossimo 1 ottobre a San Siro. Mourinho per la trasferta milanese, potrà contare su Stephan El Shaarawy che questa mattina non si è allenato con il resto della squadra ma che sarà recuperato al termine delle due settimane di pausa nelle quali aumenterà i carichi di lavoro. Il numero 92 giallorosso dovrebbe dunque tornare tra i convocati dopo lo stop per la lesione al muscolo psoas della coscia sinistra,