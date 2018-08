Psv, Stella Rossa e Benfica sono le ultime 3 squadre a qualificarsi alla fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019. Definite quindi le 4 fasce, con il passaggio del turno dei portoghesi che spedisce il Liverpool in terza fascia e lo rende il principale pericolo da evitare per la Roma che, come già stabilito in precedenza, occuperà la seconda fascia. In terza sale anche il Valencia grazie all'eliminazione del Salisburgo. Le altre italiane sono così distribuite: Juventus in prima fascia, Napoli in seconda e Inter in quarta. Il sorteggio si terrà oggi alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle 17.45 (cerimonia visibile anche su SkySport24).



Queste le 4 fasce complete:



FASCIA 1 Real Madrid Atletico Madrid Barcelona Bayern Monaco Manchester City Juventus Paris Saint-Germain Lokomotiv Mosca



FASCIA 2 Borussia Dortmund Porto Manchester United Shakhtar Donetsk Benfica Napoli Tottenham Roma



FASCIA 3 Liverpool Schalke Lione Monaco Ajax CSKA Mosca Psv Valencia



FASCIA 4 Viktoria Plzen Club Bruges Galatasaray Young Boys Inter Hoffenheim Stella Rossa AEK Atene