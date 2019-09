Bouah, esterno della Roma Primavera che è stato pure vicino alla Juve in estate, rimpiomba nell'incubo. Dopo 10' della partita col Chievo (terminata 6-3 per i giallorossi) rimedia un rigore ma nello scontro rimane a terra toccandosi il ginocchio sinistro. Paura e spavento, per lui e per la panchina romanista, visto il calvario passato lo scorso anno per un altro infortunio sempre al ginocchio che lo ha tenuto fuori tutta la stagione. De Rossi e costretto a sostituirlo con Nigro, mentre Bouah torna negli spogliatoi sulle sue gambe ma in lacrime. Dopo la trasformazione su calcio di rigore di Riccardi, tutta la squadra lo ha abbracciato.