La stagione dellaè partita col piede sbagliato. Solo un punto nelle prime tre gare, un ruolino di marcia che ha spento l’entusiasmo dei tifosi riacceso dall’arrivo di. I giallorossi devono correre ai ripari e, tra le varie idee che frullano in testa a, c’è quella di ricoinvolgere FrancescoNon è un segreto che il portoghese voglia una figura societaria che possa intervenire alla bisogna. Ha lamentato dell’assenza di un profilo di questo genere nella passata stagione e ora vuole mettere una toppa.. Nelle sue plurime avventure sulle panchine europee, Mou ha sempre voluto al suo fianco unche conoscesse bene l’ambiente e potesse fungere daÈ in questo senso dunque che il portoghese sta riflettendo sul poter delegare proprio al Pupone alcune delle incombenze che si è addossato.Lina, CEO della Roma, ha diversi appuntamenti in agenda tra stadio, sponsor e appunto l'arrivo di un dirigente che possa aiutare Mou. Il nome di Totti, com’è ovvio che sia, sta circolando molto ma più che una certezza pare, in questo momento, una. Da quanto raccolto da calciomercato.com,Il polacco è in pole ma l’ipotesi Totti non è certo da scartare. D’altronde Mourinho ha chiesto un profilo importante, conosciuto e riconoscibile dai romanisti. E, se queste sono le prerogative, chi meglio del capitano…