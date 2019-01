La squadra giallorossa ha dato il via alla seduta di lavoro con il consueto riscaldamento in palestra. Chi ha giocato ieri contro l’Entella continuerà qui la sessione di scarico, mentre tutti gli altri scenderanno su campo Testaccio per proseguire l’allenamento con un lavoro atletico, partite a tema e partitella a metà campo. Manolas e El Shaarawy tornano in gruppo, ancora individuale per De Rossi e Nzonzi. Terapie per Mirante e Perotti, mentre Florenzi è out per influenza